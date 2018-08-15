Политика Банкиры рассказали, когда в Украине перестанет дорожать доллар

2018-08-15 21:30 291

Что бы не делал Нацбанк, ему не удается остановить подорожание доллара: 14 августа его курс на межбанке прибавил еще 7,5 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 27,43-27,46 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Ежедневное удорожание валюты стало рутиной, и бизнес перестал делать из него большое событие.

Компании работают по накатанной схеме: экспортеры стараются побольше придержать свободной части выручки, чтобы подороже ее продать, а импортеры гребут доллар по любой цене, создавая стабильный спрос. На пике валютного спроса межбанковский курс, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, достигал сегодня 27,51 грн./$. И именно на этой отметке НБУ решил спасать гривну — заявил о планах продать на открытом аукционе до $100 млн.

Как не надеялись финансисты, регулятор фактически продал намного меньше — $66,6 млн. из запрошенных на рынке $99 млн. С курсом отсечения на уровне 27,46 грн./$. Первой реакцией на отсеянную треть спроса стало двухкопеечное подорожание валюты, однако достаточно быстро последовал откат к 27,46 грн./$, на которой финишировали торги. Говорят, что аукцион НБУ подстегнул и другие продажи.

Вокруг этого даже возник слух о том, что курс доллара отпускали под мифических иностранных инвесторов (или наших покупателей, которые заводили деньги через Европу), которых уговорили вложиться в гривневые гособлигации Минфина. Сейчас выгодно конвертировать валюту на росте курса с тем, чтобы вывести впоследствии на укреплении гривны. Однако сплетня так и не получила подтверждения. Не повлияли на ход валютных торгов и информационные вбросы о том, что в Украину вот-вот приедет новая миссия МВФ, и после ее работы в Киеве, наша страна точно получить новый кредитный транш.

«На валютном рынке сейчас мало обсуждают новости об ожидаемом транше МВФ. Участников торгов интересует главным образом текущая ситуация по спросу и предложению доллара — это ключевое. Оно и определяет сначала настроения, а затем и рабочий курсовой коридор», — заверил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.