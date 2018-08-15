Политика Комиссия РФ по вопросам помилования не приняла ходатайства по Сенцову

2018-08-15 19:00 120

 

Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе не приняла ходатайства по Сенцову от его матери и крымского архиепископа

Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) не приняла два ходатайства о помиловании незаконно осужденного в РФ, украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора округа, передает "Интерфакс".

"Подтверждаем, что в комиссию по вопросам помилования поступили два ходатайства, но оба - не от Олега Сенцова. Прошение о помиловании должно быть написано лично Сенцовым, поэтому прошения не приняты", - сказали в пресс-службе.

Указано, что ходатайства от матери Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента изначально были написаны на имя президента России Владимира Путина. Из администрации президента они были направлены в комиссию по вопросам помилования в ЯНАО.

Напомним, ранее в администрации президента РФ заявили, что Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к Путину с прошением о помиловании для начала соответствующей процедуры. 10 августа обращение матери Сенцова о помиловании сына было передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

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