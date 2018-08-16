Спорт фото "Cмотрите, лузеры, я из Украины!", - Хачериди пригрозил игрокам московского Спартака

2018-08-16 14:46 204

Вчера московский "Спартак", несмотря на все свои потуги, не смог распечатать ворота греческого ПАОКА, и благополучно перекочевал из квалификации Лиги чемпионов в групповой раунд Лиги Европы.

При этом пользователей Соцсетей и фанатов больше заинтересовало любопытное фото, на котором бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди, сейчас защищающий цвета ПАОКа грозится "навалять" устроившим скандал москвичам.

Напомним, известный своим вспыльчивым характером Евгений заменил на 65 минуте португальца Виейринья.

Жесткая надежная игра украинца просто бесила спартаковцев, раз с их уст понеслись оскорбления в сторону сильнее играющего соперника. На что Хачериди, когда после жесткого стыка с ним кто-то из спартачей разразился в его адрес словесным поносом, попросту опустил гетру и показал щиток в цветах желто-синего украинского прапора.

Мол, посмотрите лузеры российского "Спартака", я - украинец, так что сейчас отгребете по полной программе! При этом многие обратили внимание на то, как испепеляет взглядом своего российского оппонента украинец.

У российских политиков и футбольных функционеров от произошедшего на поле буквально "снесло крышу". В Москве вдруг затребовали наказать дисквалификацией защитника ПАОК и сборной Украины за показ желто-голубых щитков. Следуя такой логике, в РФ скоро могут запретить футболистам поправлять гетры на поле.

А вот Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не усмотрел нарушения в щитках Евгения Хачериди с украинским флагом.

«Евгений Хачериди не будет наказан и комитет не стал заводить дело на 31-летнего защитника, не увидев никаких неправомерных действий со стороны футболиста», — сообщает официальный сайт УЕФА.