Спорт В киевское Динамо возвращаются форвард Артем Беседин и защитник Томаш Кендзера

2023-05-31 15:38

В обозримой перспективе в Динамо станет больше футболистов, возвращаются Артем Беседин и Томаш Кендзера.

Напомним, последний зимой на правах аренды перешел в греческий ПАОК. В составе команды он провел десять матчей во всех турнирах и забил один гол.

Впрочем, очевидно, действия польского защитника не поразили тренерский штаб. ПАОК не будет с ним продолжать сотрудничество. И уже сообщил на официальном сайте, что 28-летний футболист покинет команду после завершения соглашения, рассчитанного до 30 июня.

Что касается Беседина, то он вторую часть сезона отыграл в составе кипрской Омонии. 27-летний нападающий успел отыграть 15 матчей за Омонию, где забил всего 1 гол и выполнил 1 ассист.