Спорт В УЕФА назвали страну, где пройдет матч за Суперкубок-2019

2018-08-16 20:30 255

 

Вчера, 15 августа, мадридский Атлетико обыграл в финале Суперкубка УЕФА земляков из Реала. Игра прошла в Таллине и завершилась со счетом 4:2. Дело дошло до овер-тайма.

В УЕФА, тем временем, уже определились со страной и стадионом, на котором в следующем году пройдет очередной матч за Суперкубок между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как передает официальный сайт УЕФА Суперкубок-2019 пройдет 14 августа 2019 года в Стамбуле, на стадионе "Бешикташа" - "Водафон-Арене".

Турция впервые примет матч за Суперкубок УЕФА, хотя ранее в Стамбуле проходили финалы Лиги чемпионов-2005 и Кубка УЕФА-2009.

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