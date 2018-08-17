Экономика В Киеве обменники уронили гривню до 28,20

2018-08-18 07:30 108

 

Американская валюта день за днем отвоевывает новые рубежи у гривни. За один доллар обменники Киева сегодня, 17 августа, просят уже 28,20 гривень. Покупают американские деньги по 27,70 гривень. Такие цены, в частности, выставили финансисты в торговом центре "Променада Парк" на Большой окружной, 4.

 

Курс доллара растет с неимоверной скоростью. Так, если в течение недели он прибавлял по 10-12 копеек в день, то 16 августа подпрыгнул сразу на 22 и межбанк финишировал в рамках 27,75-27,80 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

 "Рынок каждый день в шоке от того, что происходит. Сегодня продашь крупную сумму валюты, а завтра межбанк снова подпрыгнет и все - недополученная прибыль. Из-за такого можно легко вылететь из кресла финансового директора предприятия. Именно так сейчас мыслят многие наши клиенты", - сообщил казначей одного из банков.

Чтобы не попасть впросак с курсом, экспортеры придерживали продажу свободной части валютной выручки, а деньги на текущие и бюджетные платежи одалживали под проценты.

"Серьезно растет спрос на краткосрочные кредиты для бизнеса", - признал Юрий Гриненко. В тоже время сильно увеличивается спрос на валюту.

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