Спорт Брат Месси приговорен к тюремному заключению

2018-08-19 14:30 222

Брат форварда «Барселоны» Лионеля Месси Матиас приговорен к тюремному заключению на 2,5 года за незаконное хранение огнестрельного оружия, сообщает La Capital.

Однако, он будет наказан общественными работами вместо отбывания срока. Сообщается, что Матиасу запрещено покидать пределы Аргентины на протяжении 2,5 лет, а также он будет регулярно заниматься с детьми в одной из футбольных школ Аргентины.

Напомним, недавно «Барселона» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок Испании (2:1), Месси стал самым титулованным игроком в истории каталонцев.