Украина фото Обнародовано фото неизвестного, который расстрелял патрульного у горсовета Харькова

2018-08-20 14:45 285

Советник главы МВД Украины Арсена Авакова опубликовал в своем Facebook фото застреленного мужчины, который сегодня устроил пальбу у горсовета Харькова, убил полицейского и тяжело ранил охранника.

"Медики пытались его спасти, но им это не удалось", - сообщил Антон Геращенко.

Ранее сегодня начальник полиции в Харьковской области Олег Бех сообщил, что нападавший начал искать двух охранников "с целью также ликвидировать этих лиц".

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Обойдя первый и второй этажи мэрии и не обнаружив их, мужчина спустился вниз, где встретился с патрульными, которые прибыли на вызов. Он ранил 29-летнего замкомандира роты, который впоследствии от полученных травм скончался.

В полиции полагают, что стрельбу устроил местный житель 1959 года рождения. У него в крови обнаружили высокое содержание алкоголя.

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