Украина Сегодня впервые за долгое время доллар подешевел, но всего на 20 копеек

2018-08-21 16:28 231

Нацбанк Украины установил курс основных валют по отношению к гривне на вторник, 21 августа.

По сравнению с курсом доллара в предыдущий рабочий день его стоимость уменьшилась на 20 коп. и составила 27,69 грн.

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Евровалюта подешевела на 15 коп. - до 31,62.

Российский рубль также незначительно упал в цене - 0,412 грн.

Эксперты считают, что Нацбанк намерен опустить курс гривны до 30 за доллар, а в случае неполучения транша МВФ - до 32 и больше.

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