Экономика Доллар двигают на новый рекорд, но Нацбанк сопротивляется - эксперт

2018-08-18 10:30 123

 

17 августа валютная торговля на межбанке началась с очередного подорожания доллара. На открытии торгов его подняли на 8 копеек — до 27,85-27,88 гривен за доллар, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. После чего котировки продолжили идти наверх.

«Рынок вырос до 27,95-27,98 гривен за доллар, после чего появилось заявление Нацбанка о проведении валютного аукциона общим объемом до $50 млн., заявки принимаются до 11:30. На этой новости котировки отошли к 27,91-27,94 гривен за доллар», — уточнил Гриненко.

Ожидается, что заявок на аукцион поступит не менее чем на $50 млн., а может и на большую сумму. Так что не исключается формирование дефицита, поэтому рынок по-прежнему рассчитывает на увеличение валютных продаж экспортеров.

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Экономика

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