Экономика Нацбанк заявил, что доллар дорожает из-за аграриев и теневого бизнеса

2018-08-17 09:10 114

Подорожание доллара - сезонное явление, но в этом году бизнес решил не ждать конца лета и начали закупать валюту уже в июле. 

"Сезонность зависит от сельскохозяйственного периода. Мы же аграрная страна. На сегодня около 45% экспорта занимает аграрная продукция. Украина экспортирует зерно. Украина №2 по экспорту кукурузы. Первое место мы занимаем в экспорте подсолнечного масла. Когда идет экспорт, то идет и выручка. С другой стороны нужно понимать, что Украина имеет экономику, которая не полностью находится на светлой стороне. В частности, большая часть аграрного сектора находится в тени", -  заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

Также он напомнил, что в 2016 году колебания начались в сентябре, в 2017 году - в августе, в этом году - в июле.

"Причина проста. Курс важен для бизнеса и населения. Они (бизнес) посмотрели на это и поняли, что смысла ждать сентября нет, поэтому купили валюту в августе. Думаю, что в этом году произошла такая же ситуация. Мы видим здесь психологическое воздействие. Я бы не сказал что то, что происходит, является паникой, но есть определенная нервозность. Колебания не являются признаком кризиса", - отметил Чурий.

Также отвечая на вопрос о причинах снижения курса евро, замглавы НБУ заявил, что на евро влияют совсем другие факторы.

"Все остальные курсы являются производными от доллара. В последнее время на рынках, которые развиваются, ситуация достаточно нестабильная. За месяц гривна девальвировала на где-то на 4%, а южно-африканская валюта девальвировала на 10%", - добавил он.

Эксперты считают, что Нацбанк намерен опустить курс гривны до 30 за доллар, а в случае неполучения транша МВФ - до 32 и больше.

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