Украина При обыске у убийцы харьковского копа найдена его мертвая жена и много оружия

2018-08-21 11:14 243

Полиция Харькова подтвердила убийство жены мужчины, который в ночь на 20 августа открыл стрельбу в Харьковском городском совете.

Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции Харьковской области Олег Бех на брифинге.

"Найдена женщина, родственница, с огнестрельными ранениями. На место выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, которая вместе с судебным медиком увидели в помещении женщину, у которой было несколько огнестрельных ранений. Смерть наступила еще 19-го августа. У женщины были огнестрельные ранения левого глаза, челюсти, на шее и на предплечье. Она находилась мертвой возле своей кровати. В ходе осмотра места происшествия было найдено и изъято большое количество огнестрельного оружия, патронов, также станок, на котором изготовлялись патроны", - заявил Бех.

Имя погибшей - Наталья Пиякова 1976 года рождения. Она вышла замуж за разыскиваемого харьковского стрелка Александра Пиякова в 2014 году.

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В полиции отметили, что подозреваемый в убийстве злоупотреблял алкоголем, и, вероятно, убил жену, находясь навеселе.

"Сейчас мы понимаем, что под влиянием алкоголя, стресса он застрелил свою жену. На месте найдены гильзы, которые также совпадают с гильзами, которые найдены под горсоветом. Он был опознан родственниками", - заявил Бех.

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Напомним, в ночь на 20 августа в Харькове возле здания городского совета произошла стрельба. В результате при исполнении служебных обязанностей погиб харьковский патрульный Дмитрий Кириенко. Сообщается, что пули попали ему в бок, в место, где скрепляется бронежилет. Кроме того, был тяжело ранен охраннике.