фото-видео видео Как истребитель четвертого поколения F-15 сбрасывает ядерную бомбу в Неваде

2018-08-24 18:32 153

Сандийские национальные лаборатории выложили в YouTube видео, на котором истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagles сбрасывает ядерную бомбу B61-12.

Отмечается, что сброшенная бомба не имела ядерного боевого заряда.

Тестовый сброс прошел на полигоне Тонопа (Невада). Истребители сбросили две бомбы B61-12 − со средней и малой высот.

Напомним, Сандийские национальные лаборатории принадлежат министерству энергетики США и занимаются разработкой, созданием и испытанием неядерных компонентов ядерного оружия.

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