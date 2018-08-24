Политика документ История Дня Независимости: как Украина получила новый политико-правовой статус

2018-08-24 13:41 114

Сегодня, 24 августа в Украине отмечается День Независимости. Этот праздник отмечается ежегодно в честь принятия в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины. 

В 1991 году, после августовского путча в Москве, исходя из той опасности, которая нависла над Украиной и продолжая тысячелетнюю традицию создания государства, внеочередная сессия Верховной Рады республики провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства - Украины.

Это значило, что Украинское государство имеет свою неделимую и неприкосновенную территорию, на которой действуют исключительно Конституция и законы Украины. Она сама осуществляет защиту и охрану своей государственности, гарантирует всем своим гражданам права и свободы, исключительно сама распоряжается своими природными богатствами, самостоятельно ведет свою экономику, имеет свою валютно-финансовую систему и денежную единицу, сама проводит международную политику и устанавливает равноправные отношения с соседями, сама развивает науку, образование, культуру.

В конце 1991 года Украина со всех формальных точек зрения преобразовалась в независимое государство, которое в этом статусе в достаточно короткий срок признало мировое содружество. Полную государственную независимость Украина получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость проголосовали 90,32% граждан.

Одобрив на всеукраинском референдуме Акт провозглашения независимости Украины, народ предоставил этому документу реальную силу и положил начало новому этапу развития истории государства.

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