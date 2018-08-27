Украина У Гройсмана раскрыли детали осеннего повышения тарифов на газ и оформления субсидий

2018-08-28 08:11 393

У Гройсмана уверяют, что грядущее осеннее повышение тарифов на газ для населения не повлияет на размер платежей за коммунальные услуги для получателей субсидий. 

"Вероятный перерасчет цены на газ на получателей субсидий никак не отразится, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму.

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Те люди, которые будут чувствовать, что они не в состоянии самостоятельно полностью платить за жилищно-коммунальные услуги или газ, должны обратиться в управление соцзащиты и оформить субсидию", - заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. 

Как сообщает пресс-служба Кабмина, решение о повышении цен на газ примут после корректировки системы субсидий.

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В Минсоцполитики планируют в ближайшее время откорректировать систему предоставления субсидий населению и исправить те проблемы, которые беспокоят граждан.

Кроме того, в Кабмине заверили, что потребителям без счетчиков газа субсидии все еще не отменены, этот вопрос был снят с рассмотрения на заседании правительства.

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