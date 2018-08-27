Политика "Не может быть речи": МИД о денонсации соглашений с РФ по Азову

2018-08-27 19:30 186

По словам замглавы МИД Украины, Россия сможет заявить о территориальном споре, если Украина денонсирует соглашение по Азовскому морю

Украина даже не рассматривает возможность денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

По ее словам, это вопрос безопасности, и Украина использует для урегулирования вопроса те инструменты, которые есть.

"Это (денонсация соглашения - ред.) даст возможность РФ заявить о территориальном споре", - пояснила представитель МИД.

В последние месяцы, с завершением строительства моста в Крым, россияне начали задерживать суда, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. C конца апреля задержано почти 100 судов.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука говорил, что Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря в ответ на действия РФ.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Киев ведет переговоры со странами Запада о введении санкций против РФ за морскую блокаду.

Как считает секретарь СНБО Александр Турчинов, для адекватного противодействия российской экспансии нужно усилить военно-морское присутствие Украины в море путем перебазирования части корабельно-катерного состава, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на российские провокации.