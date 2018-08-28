Политика ЕСПЧ принял от Украины иск против РФ по делу о незаконных арестах, пытках и насилии

2018-08-29 12:16 105

В Европейском суде по правам человека зарегистрировали очередное межгосударственное заявление Украины против России.

Как сообщили в Минюсте Украины, дело касается задержания и судебного преследования украинских граждан по различным уголовным обвинениям.

В частности, нарушений прав украинцев, которые незаконно удерживались или удерживаются в Крыму и России.

"Мы собрали огромное количество доказательств того, что российские власти нарушают нормы Конвенции по правам человека относительно запрета пыток, нарушений прав на свободу и личную неприкосновенность, справедливый суд, свободу слова, собраний", - говорится в сообщении Минюста в Facebook.

По состоянию на данное время Украина подала в ЕСПЧ уже четыре заявления против России.