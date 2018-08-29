Детали видео «Косит под Лободу, но ни голоса, ни слуха»: украинцы обсуждают новый музыкальный «хит» гражданской жены Рыбалки

2018-08-29 11:18 291
Гражданская жена народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки Анастасия Байбородина презентовала новую песню под названием "Он твоя судьба".
 
Новый русскоязычный трек подружки радикала появился ее Youtube канале в начале августа.
 
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На своей странице в социальной сети Facebook Байбородина, именуемая в музыкальном мире "ANASTASIA", пожелала своим поклонникам «получать от любви только лучшие ощущения».
 
"Любовь вдохновляет! Она дает нам ощущение счастья не "потому что ...", а просто так. Очень важно всегда помнить о людях, которых мы любим, не обижать их, поддерживать и быть рядом в трудную минуту. Желаю, чтобы Любовь Вам дарила только лучшие ощущения!", - написала Байбородина.
 
Правда, поклонников творчества певицы оказалось не так много. В комментариях под треком Байбородины на Youtube украинцы назвали новую песню Байбородиной "какими-то вздохами" и поблагодарили певицу за текстовые титры к песни.
 
"Спасибо что хоть текст песни написали, …  не понятно о чем поёт. Дибилизм", - пишут пользователи.
"Это очень плохо, и вокально, и по тексту", "Что попало... Извините но где тут голос?ужас!", - прокомментировали новую песню Байбородины украинцы.
 
«Косит под Лободу?», «Лобода на минималках…», - предположили слушатели трека.
 
Напомним, совсем недавно подружка радикала написала и спела песню своему гражданскому супругу. Композиция под названием "Сережа" рассмешила украинцев. Новоиспеченную звезду стали критиковать в социальных сетях за "ужасное" исполнение и "примитивный" текст песни.

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