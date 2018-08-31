Политика "Венгры нас хорошо услышали" - Климкин заявил о завершении конфликта с Закарпатьем

2018-08-31 12:24 147

Конфликтная ситуация с венгерскими общинами Закарпатья близка к завершению. Сегодня стало известно, что официальный Будапешт обязуется поменять название своего уполномоченного по Закарпатью. 

"Начал утро с разговора со своим венгерском коллегой Петером Сийярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью".

А по всем остальным вопросам - продолжаем конструктивно работать дальше", - написал в своем Twitter Оглава украинского МИД Павел Климкин.

Ранее состоялась встреча Климкина с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Напомним, скандал ввозник послее того, как в начале августа текущего года в Венгрии создали должность министра по делам Закарпатской области. Официальный Киев усмотреел в этом попытку грубого вмешательства во внутренние дела страны и заявил, что запретит въезд в страну чиновнику, которого назначат на эту должность.

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