Политика Вселенский патриарх Варфоломей одобрил решение об автокефалии в Украине

2018-08-31 15:14 321

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу об имплементации решения об автокефалии в Украине.

Об этом по окончании встречи двух предстоятелей сообщил митрополит Галльский Эммануил, ответственный за процесс предоставления Томоса Украине, передает Громадське.

"Главный вопрос, который обсуждался, - вопрос ситуации в Украине. Вы знаете, что там раскол, продолжается более 25 лет. Вселенский Патриархат решил использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Решение было принято в апреле. И мы имплементируем это решение. Об этом было сообщено Патриарху Кириллу во время его визита", - заявил Эммануил.

Иерарх отметил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

Разговор патриарха Варфоломея с патриархом Кириллом длилась два с половиной часа. Большую часть времени иерархи говорили тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Напомним, решение относительно Украины может быть принято на Синоде Константинопольской Православной Церкви, который пройдет 10-12 октября.

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