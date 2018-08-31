Спорт Агент: У Милевского все больше возникает желание вернуться в Украину

2018-09-01 10:30 138

 

Агент Артема Милевского Александр Панков прокомментировал переход украинца в «Кишварду».

«Одним из основных факторов при выборе клуба стал срок контракта и концепция команды, в которой будет играть Артем. Мы подписали соглашение на два года. Следующим летом мы поговорим о новом контракте.

Очень многие скептики говорили, что он должен был продолжить карьеру в «Милане», «Реале», «Ювентусе», обосновывая это его последними хорошими результатами. Мы реалисты, поэтому выбираем там, где есть перспектива. Артем хочет играть как можно дольше. Поэтому мы выбирает проекты, которые продолжат его карьеру до максимума.

Чемпионат Венгрии в плане маркетинга, телевидения, инфраструктуры на очень высоком уровне. Многие сейчас начнут смотреть венгерскую лигу, поскольку там будет играть Артем и много украинцев. Тогда все прекрасно поймут, на каком уровне находится лига. На сегодняшний день, в чемпионате Венгрии инфраструктура лучше, чем в УПЛ.

Если честно, была одна украинская команда, которая интересовалась Артемом. Мы действительно вели переговоры. И возможно, если бы мы не договорились с венгерским клубом, то была бы вероятность возвращения Артема в Украину.

Какой клуб? Это не «Динамо», и не «Шахтер». Эта команда сейчас идет в первой шестерке. Я думаю, что у нас еще будет возможность вернуться в украинский чемпионат. У Артема все больше возникает желание вернуться в Украину», – сказал Панков.

Еще по теме

Эрдоган подключился к освобождению политзаключенных в аннексированном Крыму

2018-08-31 17:31 306

Завтра в Украине от аналогового вещания отключат 40 телеканалов

2018-08-31 16:28 1260

В Минздраве предупредили: в Украину идут три новых штамма гриппа

2018-08-31 10:12 345

Ездить по-новому: На украинских АЗС сегодня резко подорожал бензин

2018-08-30 14:43 528

Еще новости в разделе "Спорт"

Агент: У Милевского все больше возникает желание вернуться в Украину

2018-09-01 10:30 138

Лейпциг - Заря: где смотреть футбол и что думают эксперты

2018-08-30 18:00 522

Футболисты сборной Германии на ЧМ-2018 курили сигареты и кальян

2018-08-29 21:30 687

"Динамо" не смогло пробить "Аякс" - киевский клуб покинул Лигу чемпионов

2018-08-29 11:17 717
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Агент: У Милевского все больше возникает желание вернуться в Украину 2018-09-01 10:30 138
Лейпциг - Заря: где смотреть футбол и что думают эксперты 2018-08-30 18:00 522
Футболисты сборной Германии на ЧМ-2018 курили сигареты и кальян 2018-08-29 21:30 687
"Динамо" не смогло пробить "Аякс" - киевский клуб покинул Лигу чемпионов 2018-08-29 11:17 717

Лента

12:00 При подрыве Захарченко погибли два человека
11:30 В МИД Украины ответили на обвинения России в убийстве Захарченко
11:00 Убийство Захарченко: из Донецка никого не выпускают, в городе усиленный контроль
11:00 Кто убил Захарченко: СБУ озвучила две версии
10:30 Агент: У Милевского все больше возникает желание вернуться в Украину
10:00 РосСМИ сообщили, кто заменит ликвидированного Захарченко
09:00 Розенко назвал дату, когда вырастут пенсии и зарплаты
видео 07:30 Кто убил Захарченко: появились новые подробности ликвидации террориста
07:20 Убийство главаря «ДНР» может быть инсценировкой
07:00 Вместе с Захарченко убит его соратник "Ташкент"