Спорт Агент: У Милевского все больше возникает желание вернуться в Украину

2018-09-01 10:30 138

Агент Артема Милевского Александр Панков прокомментировал переход украинца в «Кишварду».

«Одним из основных факторов при выборе клуба стал срок контракта и концепция команды, в которой будет играть Артем. Мы подписали соглашение на два года. Следующим летом мы поговорим о новом контракте.

Очень многие скептики говорили, что он должен был продолжить карьеру в «Милане», «Реале», «Ювентусе», обосновывая это его последними хорошими результатами. Мы реалисты, поэтому выбираем там, где есть перспектива. Артем хочет играть как можно дольше. Поэтому мы выбирает проекты, которые продолжат его карьеру до максимума.

Чемпионат Венгрии в плане маркетинга, телевидения, инфраструктуры на очень высоком уровне. Многие сейчас начнут смотреть венгерскую лигу, поскольку там будет играть Артем и много украинцев. Тогда все прекрасно поймут, на каком уровне находится лига. На сегодняшний день, в чемпионате Венгрии инфраструктура лучше, чем в УПЛ.

Если честно, была одна украинская команда, которая интересовалась Артемом. Мы действительно вели переговоры. И возможно, если бы мы не договорились с венгерским клубом, то была бы вероятность возвращения Артема в Украину.

Какой клуб? Это не «Динамо», и не «Шахтер». Эта команда сейчас идет в первой шестерке. Я думаю, что у нас еще будет возможность вернуться в украинский чемпионат. У Артема все больше возникает желание вернуться в Украину», – сказал Панков.