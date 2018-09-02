Политика Ехал на ужин памяти Кобзона: Грицак назвал причины убийства Захарченко

2018-09-02 12:30 171

В субботу, 1 сентября, руководитель СБУ Василий Грицак заявил, что глава самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики" Александр Захарченко направлялся на поминальный ужин памяти советского и российского певца Иосифа Кобзона. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Насколько нам известно, он ехал в то кафе, которые, по нашим данным, ему и принадлежит. И насколько мне известно, он действительно ехал на поминальный ужин по поводу смерти Кобзона", - сказал он.

Также Грицак не исключает, что Захарченко могли убить из-за "разборок на коммерческой основе" - "поскольку очень много имущества, предприятий, были, как они пишут, отжаты, разделены, и было много обиженных в руководстве как "ЛНР", так "ДНР".

"Проходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских войск на Донбасс, кто содействовал созданию псевдонародных республик… Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели", - считает он.

Он также заявил, что украинскую сторону "абсолютно не удивляет, что ее обвиняют во всех грехах", и уточнил, что СБУ не получала никакой информации о задержании украинской диверсионной группы и что никакой ДРГ на Донбассе не было.

"Какой выход у тех, кто содействовал всем этим действиям (введению российских войск на Донбасс, - ред.)? Первый вариант: забрать этих людей на территорию РФ и там их трудоустроить, а второй: ликвидировать тех, кто давал им в свое время разные преступные приказы", - прибавил Грицак.

Глава СБУ также упомянул, что это, вероятно, "не последняя смерть в том лагере", поскольку разборки будут вестись и в дальнейшем.