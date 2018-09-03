Политика Стало известно, о чем Порошенко расскажет 26 сентября на заседании Генассамблеи ООН

2018-09-04 12:14 219

Президент Украины во время предстоящего выступления на заседании Генассамблеи ООН (26 сентября) расскажет о своем видении стратегии развития ООН.

"Я как президент Украины ровно через три недели еду на заседание Генеральной ассамблеи ООН, и буду представлять в своем выступлении Украину, анализ текущей ситуации, стратегию развития и видение изменений роли, функций и места ООН", - заявил Порошенко в Киеве.

Напомним, 73-я Генеральная ассамблея ООН откроется 18 сентября. Согласно программе выступлений, распространенной в штаб-квартире Всемирной организации, 24 сентября состоится пленарная встреча высокого уровня, приуроченная к 100-летию со дня рождения одного из самых известных борцов за права человека Нельсона Манделы.

Выступления глав государств и руководителей делегаций начнутся с 25-го числа и продлятся до 1 октября.

В этот день после обращений генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и председателя этой сессии Ассамблеи Марии Фернанды Эспиноса Гарсес первым на трибуну выйдет президент Бразилии Мишел Темер (такой порядок обусловлен тем, что 10 января 1946 года в Лондоне на самой первой Генеральной ассамблее первым слово взял посол Бразилии во Франции Луис Мартинс де Соуза Дантас), вторым — американский лидер Дональд Трамп, ярый критик системы ООН. В списках первых выступающих также представитель Ирана, президенты Турции, Мексики, Марокко, Франции, Коста-Рики, Перу, Финляндии, Хорватии и Колумбии.