Украина Из Донбасса и Крыма бегут люди - в Украине быстро растет число переселенцев

2018-09-06 11:15 306

В Украине по состоянию на данное время, на учете Минсоцполитики находится 1 млн 519 тысяч 132 внутренне перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по состоянию на зиму 2018 года на учете в Украине состояло 1 млн 427 тысяч переселенцев, на 2 мая - 1 млн 500 тысяч человек, 18 июня - 1 млн 510 тысяч человек, 6 августа - 1 млн 516 тысяч человек.

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Напомним, в Украине в июле на учете находились 1 млн 517 тысяч 320 переселенцев из Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Ранее суд запретил проверку переселенцев по месту регистрации.

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