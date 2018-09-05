фото-видео видео Обнародован первый трейлер фильма о теракте Адерса Брейвика в центре Осло

2018-09-07 21:36 201

Телеканал Netflix опубликовал в YouTube трейлер фильма "22 июля" о теракте в Осло в 2011 году. Режиссером истории выжившего после нападения Адерса Брейвика подростка выступил американец Пол Гринграсс, известный по лентам о Джейсоне Борне.

Роль Брейвика сыграл норвежский актер Андерс Даниелсен Лье. Фильм выйдет на экраны 10 октября.

Напомним, террорист Брейвик был приговорен к 21 году заключения в 2012 году за совершение атак в правительственном квартале Осло, а также на острове Утейя.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик расстрелял 77 человек и ранил еще 42 в знак протеста против мультикультурной политики Норвегии и "мусульманского вторжения" в страну. Большинство его жертв были подростки, отдыхавшие в молодежном лагере социал-демократической партии.