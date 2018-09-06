Политика фото Детей из Армянска поселили в санаториях с тараканами и ободранными стенами

2018-09-06 19:30 195

В оккупированном Россией Крыму часть детей, эвакуированных из Армянска из-за экологического бедствия, поселили в непригодных для проживания санаториях Евпатории. Одна из жительниц Армянска, которую эвакуировали из города вместе с двухлетним ребенком, разместила в Facebook фотографии лагеря имени Гагарина в Евпатории. На фотографиях видно, что помещения находятся в ужасном состоянии.

"Мы уехали от химии, а приехали в номера с тараканами, пылью, грязью, мусором, облеванными стенами, не говоря уже о постельном белье, состоянии мебели и комнаты в целом", - рассказала она. Как сообщает Крым. Реалии, так называемый мэр Евпатории Андрей Филонов, подтвердил, что номерной фонд непригоден, поэтому детей в настоящее время переводят в другие номера, пансионаты или санатории.