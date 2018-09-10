Мир Выглядит как старушка: новое фото Лорак раскритиковали

2018-09-10 11:59 252

Известная украинская певица Ани Лорак посетила конкурс "Новая волна" в Российской Федерации. Соответствующий снимок она обнародовала на своей странице в Instagram.

Исполнительница выбрала длинное черное платье без бретелек с очень глубоким разрезом для красной дорожки. Она дополнила образ прической с кудрями в стиле ретро, черными босоножками на высоком каблуке и длинными серьгами с белыми камнями.

Такой образ пришелся по душе не всем фанатам Лорак. Некоторые из них заявили, что наряд и прическа старит Лорак, босоножки полнят ногу, и вообще звезда выглядит "как старушка" лет на 50.