Политика Избитый Жириновским украинец бесследно исчез в Москве

2018-09-11 09:01 285

После акции протеста в Москве 9 сентября выяснилось, что человек, избитый скандальным российским политиком Владимиром Жириновским, был гражданином Украины. Теперь украинец бесследно исчез в российской столице.

О том, что избитый был украинцем, представители Жириновского объявили сразу же после митинга. «У него торчал из штанов сине-желтый украинский паспорт», — утверждали они.

Потерпевший написал заявление в полицию, чтобы Жириновского привлекли к ответственности. Так выяснилось, что пострадавшего зовут Сергей, ему 38 лет и он является уроженцем Луганской области.

Теперь Сергея нигде не могут найти. Несмотря на три оплаченных дня в хостеле, гражданин задержался там лишь на ночь. Утром 10 сентября Сергей покинул жилье и обратно не вернулся.

Напомним, акция протеста 9 сентября в Москве была направлена против повышения пенсионного возраста в РФ. Жириновского на акции освистали и назвали клоуном. В ответ он ударил митингующего.