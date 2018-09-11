Политика Избитый Жириновским украинец бесследно исчез в Москве

2018-09-11 09:01 285

 

После акции протеста в Москве 9 сентября выяснилось, что человек, избитый скандальным российским политиком Владимиром Жириновским, был гражданином Украины. Теперь украинец бесследно исчез в российской столице.

О том, что избитый был украинцем, представители Жириновского объявили сразу же после митинга. «У него торчал из штанов сине-желтый украинский паспорт», — утверждали они.

Потерпевший написал заявление в полицию, чтобы Жириновского привлекли к ответственности. Так выяснилось, что пострадавшего зовут Сергей, ему 38 лет и он является уроженцем Луганской области.

Теперь Сергея нигде не могут найти. Несмотря на три оплаченных дня в хостеле, гражданин задержался там лишь на ночь. Утром 10 сентября Сергей покинул жилье и обратно не вернулся.

Напомним, акция протеста 9 сентября в Москве была направлена против повышения пенсионного возраста в РФ. Жириновского на акции освистали и назвали клоуном. В ответ он ударил митингующего.

Еще по теме

видео "Посажу всех на три года! Я вам не Путин!" Жириновский избил участника митинга в Москве

2018-09-10 18:00 735

Омелян заявил, что в Москву будут ходить только медведи

2018-08-16 22:00 1566

Актера фильма «Такси» Сами Насери избили в московском караоке-клубе

2018-08-07 17:30 1380

Омелян говорит, что через 5-10 лет в Украине исчезнут плацкартные вагоны

2018-07-20 15:49 1677

Еще новости в разделе "Политика"

Луценко: Организатор убийства Бабченко Герман указал на заказчика

2018-09-11 12:44 66

Посол США в ОБСЕ призвал Россию освободить Сенцова

2018-09-11 12:33 75

Константинополь поставил РПЦ в тупик ультиматумом из-за Украины

2018-09-11 11:25 378

Становится слабее: Сенцову уже тяжело вставать с кровати

2018-09-11 11:16 117
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Луценко: Организатор убийства Бабченко Герман указал на заказчика 2018-09-11 12:44 66
Посол США в ОБСЕ призвал Россию освободить Сенцова 2018-09-11 12:33 75
Константинополь поставил РПЦ в тупик ультиматумом из-за Украины 2018-09-11 11:25 378
Становится слабее: Сенцову уже тяжело вставать с кровати 2018-09-11 11:16 117

Лента

13:00 В Украине сократят рабочий день: кого коснется
12:59 Осень передумала, в Украину возвращается летняя жара: когда и на сколько
12:55 Участок трассы Киев-Одесса предложили сделать платным
12:52 Отравителей Скрипаля выдал другой российский агент – СМИ
12:49 Две недели после выбросов в Армянске: что происходит в Крыму
12:47 Сборная Украины в пятерке сильнейших команд в рамках Лиги наций
12:44 Луценко: Организатор убийства Бабченко Герман указал на заказчика
ВАЖНО! 12:41 Генштаб объяснил продление сроков призыва в армию
12:33 Посол США в ОБСЕ призвал Россию освободить Сенцова
12:00 Джошуа дал несколько советов Усику, как "выжить" в супертяжелом весе