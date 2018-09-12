Экономика Эксперты объяснили, почему власти не заинтересованы в резком укреплении курса гривны

2018-09-12 14:30 138

Американская валюта продолжает терять позиции на украинском рынке. 12 сентября курс доллара опустился 4 копейки на открытии межбанковских торгов - до 28,03-28,06 грн/$. Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на начальника управления дилинговых операций "Райффайзен банка Аваль" Юрия Гриненко.

"Валютное предложение доминирует, уступая спросу. Потому после старта торгов котировки опустились к 28,01-28,03 грн/$", - уточнил Гриненко.

Нацбанк пока на рынок не выходил, но казначеи практически не сомневаются, что он появится на межбанке. Слишком уж остро стоит вопрос наполнения золотовалютных резервов после августовских распродаж регулятора, да и не в интересах власти резкое укрепление гривны перед налоговым периодом.

Закупок НБУ ждут в анонимном режиме Matching, и не прогнозируют открытый аукцион. Только так чиновники могут обеспечить плавное движение курса, без резких скачков.