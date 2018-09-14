Мир видео Полная версия интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян

2018-09-14 19:30 426

Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов признали, что бывали в Европе, причем цели их были как деловые, так и туристические: об этом они рассказали в интервью главному редактору RT и Sputnik Маргарите Симоньян.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян сообщила, что взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает виновными по "делу Скрипалей".