Мир видео Полная версия интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян

2018-09-14 19:30 426

 

Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов признали, что бывали в Европе, причем цели их были как деловые, так и туристические: об этом они рассказали в интервью главному редактору RT и Sputnik Маргарите Симоньян.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян сообщила, что взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает виновными по "делу Скрипалей".

"Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге, настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта", — написала Симоньян в Telegram-канале.

Она отметила, что Петров и Боширов отказались давать интервью кому-либо другому, поскольку, по их словам, они знают ее по эфирам и читают ее соцсети: "и поэтому, опять же, по их словам, доверяют". Она рассказала, что интервью было на русском, в настоящее время его переводят на английский и другие языки.

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