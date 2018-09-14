Политика Цифры впечатляющие: Порошенко назвал реальное количество военных РФ на Донбассе

2018-09-14 18:00 225

 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на востоке Украины находятся более 40 тысяч российских военнослужащих, которые атакуют украинских военных.

Такую цифру глава государства озвучил в интервью The Washington Post, отвечая на вопрос о том, кто действует против украинской армии на Донбассе. "Это тысячи регулярных русских войск и тысячи наемников", - объяснил Порошенко и сообщил, что, кроме российских войск, там действуют проплаченные убийцы.

Также президент Украины поддерживал идею миротворческих сил с мандатом ООН на востоке Украины. "Мандат Совета Безопасности США должен быть на всей территории, оккупированной Россией, включая неконтролируемую часть украинско-российской границы, с тем чтобы остановить проникновение российских войск и танков", - подчеркнул Порошенко.

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