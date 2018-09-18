Спорт Рейтинг боксеров мира по версии The Ring возглавил Ломаченко

2018-09-18 21:30 123

Ранее рейтинг возглавлял Геннадий Головкин из Казахстана

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) занял первое место в рейтинга лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

Александр Усик поднялся с десятого на пятое место. Ранее рейтинг возглавлял Геннадий Головкин, после поражения от Сауля Альвареса он опустился на четвертое место.

Рейтинг The Ring:

1. Василий Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Геннадий Головкин

5. Александр Усик

6. Майки Гарсия

7. Наойя Инуэ

8. Срисакет Сор Рунгвисаи

9. Эррол Спенс мл.

10. Донни Ньетес.