фото-видео видео Новый трек Eminem на песню Killshot бьет рекорды на YouTube - уже 90 млн просмотров

2018-09-21 22:12 108

Eminem выпустил новый трек Killshot, который стал мегахитом. Песня за сутки побила рекорды просмотров. Новинка появилась на официальном YouTube-канале рэпера. Killshot вышел менее недели назад и в первый же день в Сети установил рекорд. Трек за сутки посмотрели более 38 миллионов раз, что является рекордом для рэп-видео на YouTube.

Трек набрал уже почти 86,5 миллионов просмотров. И это при том, что опубликованное видео не является клипом. Это статическое изображение с аудио.

Трек является диссом на рэпера Machine Gun Kelly, который ранее выпустил дисс Rap Devil на Эминема. Треку пророчат места в чартах уже со следующей недели.