Политика фото В Москве приняли решение в случае протестов расстреливать недовольных граждан

2018-09-21 10:39 204

По настоянию силовиков конструкторы внесли изменения в новый российский комплекс "Стена", предназначенный для разгона большой толпы. Водометы заменили на более эффективные, по мнению правоохранителей, бойницы для ведения спецназом прицельного огня по мирным гражданам.

В РФ разработали и уже протестировали передвижной комплекс "Стена", предназначенный для силового разгона антиправительственных митингов.

Построен он концерном "Калашников" на базе грузовика "КамАЗ". На стеклах – металлические решетки, кузов обшит толстыми листами металла. При необходимости он за три минуты превращается в заграждение шириной 7,5 метров. Несколько таких машин могут полностью перекрыть любую российскую улицу.

Также на комплексе установлены видеокамеры, средства звукового давления и стробоскопы – приборы, которые "атакуют" человека повторяющимися яркими световыми вспышками.

Уже во время тестирования таких авто московским спецназом ОМОН выяснилось, что в конструкцию "Стены" внесены неожиданные изменения, причем не самого гуманного характера.

В частности, на броневом щите появилить специальные отверстия - бойницы. В случае необходимости они открываются и позволяют спецназу вести из укрытия прицельный огонь по людям. Это новшество вызвало большой резонанс в обществе. Пользователи Соцсетей бурно обсуждают фактическую подготовку московской власти вести огонь на поражение по мирным гражданам. В концерне "Калашников" быстро отреагировали на шумиху, удалили со своего сайта фото и видео испытаний, а также описание "Стены".

Из своих источников СМИ выяснили, что изменения в виде бойниц были срочно внесены в уже готовый проект по требованию заказчика - Росгвардии.

По плану, российская гвардия до конца года может получить до десятка мобильных комплексов "Стена". Эти машины бронированные, оборудованы щитами с элементами шумо- и светоподавления и бойницами, через которые правоохранители могут вести огонь.

"Стена" имеет средства фото- и видеофиксации, а также изменяет ширину в зависимости от ширины улицы. Раскладывается комплекс в течение 3,5 минут. Из первоначального варианта конструкции исключили водометы.

Росгвадия заказала такие комплексы для использования в проблемных регионах. При этом умалчивается, о каких именно регионах идет речь.