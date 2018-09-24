Политика Россия продолжает "охоту на ведьм" - на Кубани ФСБ якобы поймала шпиона СБУ

2018-09-24 15:10 330

В Краснодарском крае РФ был задержан сотрудник СБУ, который якобы собирал сведения о военных объяектах в этом регионе. 

"На территории Краснодарского края был раскрыт сотрудник СБУ Сергей Стефаненко, который предпринимал попытки сбора данных о расположенных на территории Кубани военных объектах, а также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Министерства обороны РФ", – сообщает Интерфакс со ссылкой на управление ФСБ

В ФСБ утверждают, что Стефаненко якобы прибыл с целью дальнейшего трудоустройства и проживания. В итоге украинец был выдворен с территории России.

Ранее в России заявили о задержании члена ИГИЛ Меджида Магомедова, работавшего на СБУ. Задержанный в Смоленской области дагестанец якобы покушение на "одного из лидеров ДНР". В СБУ эту информацию назвали фейком.

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