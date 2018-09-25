Мир фото + видео Соседка Украины пережила сильный снегопад

2018-09-25 18:30 453

 

Непогода накрыла Румунию, в одном из районов прошел сильный снегопад.

Об этом сообщает местный телеканал Realitatea.

Снег выпал еще вчера, 24 сентября, в повете Сибиу в районе озера Балеа. Снеговой слой в регионе составил 4 сантиметра, а местами доходит и до 10 сантиметров. Также температура воздуха опустилась до -6 градусов по Цельсию.

На одном из видео видно, что на заснеженной территории работают коммунальные службы. Специальная машина убирает снег с проезжей части, однако осадки не прекращаются.

По данным метеорологов, снег будет идти сегодня, 25 сентября, на протяжении всего дня. А в общем осадки и такую же температуру прогнозируют до пятницы, 28 сентября. Далее столбики термометров поднимутся на несколько градусов.

 

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