Украина Доллар и евро сегодня подешевели на 5 копеек - обновленный курс НБУ

2018-09-26 11:44 177

Нацбанк Украины сегодня обновил курсы основных валют по отношению к гривне. На этот раз доллар и евро не подорожали, а даже немного сбавили в цене.

Так, по сравнению с курсом вчерашнего рабочего дня стоимость доллара снизилась на 5 коп. и составляет 28,06 грн.

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Евро также подешевел на 5 коп. – курс установлен на отметке в 33,04 грн.

Стоимость российского рубля несколько выросла в цене – до 0,426 грн.

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