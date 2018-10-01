фото-видео фото Шесть тактических групп ВМС Украины провели стратегические учения

2018-10-01 13:46 198

Военно-морские силы Украины приняли участие в стратегических учениях "Казацкая воля - 2018". Военные моряки отрабатывали оборонительные действия, планирование и осуществление контрнаступальнои операции.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в учениях приняли участие шесть тактических групп корабельного состава Военно-Морских Сил ВС Украины на Черном и Азовском морях.

"Мы осуществляем ведения морской разведки и стабилизационных действий, охрану пунктов базирования, сопровождение кораблей и конвоев, поставки вооружения, военной техники и запасов в соответствующие подразделения на корабли и суда, - отмечает замкомандующего ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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