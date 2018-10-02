Политика В НАТО прокомментировали языковой спор Украины и Венгрии

2018-10-02 16:18 117

 

Будапешт и Киев смогут решить свой спор по закону об образовании, из-за которого Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО. Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе перед началом встречи министров обороны стран Альянса, сообщает во вторник, 2 октября, "Европейская правда".

Столтенберг также подчеркнул, что поиск решения конфликта целиком зависит от двух стран. Вместе с тем, НАТО продолжит оказывать практическую и политическую помощь Украине. "Украина - важный партнер НАТО и надо помнить, что одна из главных причин, почему НАТО воплощает самую адаптацию коллективной безопасности и укрепляет нашу коллективную безопасность, объясняется агрессивными действиями России против Украины, и поэтому Украина является важным партнером для НАТО", - сказал Столтенберг.

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