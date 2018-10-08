Мир Google создал простое приложение Intra для обхода блокировки сайтов

2018-10-13 09:59 36

Компания Google создала приложение Intra, которое позволяет обходить блокировку сайтов, запрещенных государством.

Как сообщает ресурс Gizmodo, приложение создает зашифрованное соединение между Android-смартфоном и DNS-серверами, благодаря которому DNS-запросы остаются скрытыми. В итоге провайдер не может зафиксировать сайты, которые посещает пользователь.

Разработчики считают, что ряд стран намеренно скрывает доступ к определенным сайтам, блокируя их или перенаправляя на другие страницы.

По мнению продакт-менеджера Jigsaw Джастина Хенка, манипуляция с DNS-запросами является одной из форм цензуры в мире. Из-за этого люди подвергают себя опасности, пытаясь найти желаемую информацию.

Приложение дает возможность обойти запреты и при этом фактически не нарушить никаких правил.