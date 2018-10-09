Украина Миротворец внес в базу более 300 украинских чиновников с венгерским гражданством

2018-10-09 17:29 207

Сайт Миротворец внес в базу чиновников, которые, по его данным, имеют венгерское гражданство.

Всего были обнародованы в свободном доступе данные 313 человек.

Среди лиц, фамилии которых упоминаются в списке, есть жители почти всех районов Закарпатья, в частности жители Виноградовского, Иршавщины, Береговского районов, Ужгорода и т.п.

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Ранее в сети появилось видео, снятое в консульстве в Берегово, на котором видно мужчину, который помогает принять присягу, и женщину, которая инструктирует тех, кто получил паспорта Венгрии, скрывать этот факт от украинской власти.

Прокуратура Закарпатья открыла по данному факту дело по статье госизмена.

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