Украина На ликвидацию последствий ЧП на арсенале в Ичне потратят 100 миллионов гривен

2018-10-10 19:33 126

Премьер Гройсман заявил, что на ликвидацию последствий пожара на арсенале боеприпасов в Черниговской области Кабмин выделит 100 миллионов гривен.

"Сегодня мы примем решение, чтобы выделить 100 млн соответственно на восстановление в Черниговской области, там, где были проблемы или были разрушения. Фактические поручения областной государственной администрации по мобилизации и строительных материалов, необходимых специалистов, которые будут восстанавливать, предоставленные, такие резервы сформированы", - заявил глава правительства на заседании Кабмина.

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Напомним, взрывы на складах с боеприпасами вблизи города Ичня начались 9 октября около четырех утра. На месте происшествия организовали штаб ликвидации пожара. Также в районе населенного пункта Ичня закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение автомобилей и поездов.

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По данным на текущее время спасатели локализовали 35% территории пожара.

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