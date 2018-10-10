Украина На ликвидацию последствий ЧП на арсенале в Ичне потратят 100 миллионов гривен

2018-10-10 19:33 126

Премьер Гройсман заявил, что на ликвидацию последствий пожара на арсенале боеприпасов в Черниговской области Кабмин выделит 100 миллионов гривен. 

"Сегодня мы примем решение, чтобы выделить 100 млн соответственно на восстановление в Черниговской области, там, где были проблемы или были разрушения. Фактические поручения областной государственной администрации по мобилизации и строительных материалов, необходимых специалистов, которые будут восстанавливать, предоставленные, такие резервы сформированы", - заявил глава правительства на заседании Кабмина.

В ГПУ РАССЛЕДУЮТ ВЕРСИЮ ТЕРАКТА НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ В ИЧНЕ

Напомним, взрывы на складах с боеприпасами вблизи города Ичня начались 9 октября около четырех утра. На месте происшествия организовали штаб ликвидации пожара. Также в районе населенного пункта Ичня закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение автомобилей и поездов.

АРСЕНАЛ №6 ВЗОРВАЛИ ДИВЕРСАНТЫ - В МО ЗАЯВИЛИ О 4 ВЗРЫВАХ В РАЗНЫХ МЕСТАХ

По данным на текущее время спасатели локализовали 35% территории пожара.

ЧП В ИЧНЕ: ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАССАМ ОБЛАСТИ, ГДЕ МОЖНО ПРОЕХАТЬ

Еще по теме

Луценко подтвердил, что взрыв боеприпасов в Ичне произошел из-за диверсии

2018-10-10 16:27 300

Полторак проговорился: перед ЧП с 6-го арсенала в Ичне вывезли 20 тысяч тонн ценных боеприпасов

2018-10-10 13:44 456

фото Последствия взрыва складов с боеприпасами в Ичне - первые фото разрушений

2018-10-10 13:16 459

Взрыв арсенала в Ичне: Куда срочно вывезли более 12 тысяч мирных граждан

2018-10-10 11:14 282

Еще новости в разделе "Украина"

На ликвидацию последствий ЧП на арсенале в Ичне потратят 100 миллионов гривен

2018-10-10 19:33 126

Полиция с радаром: как и где патрульные фиксируют превышение скорости

2018-10-10 17:32 414

Луценко подтвердил, что взрыв боеприпасов в Ичне произошел из-за диверсии

2018-10-10 16:27 300

Нацбанк обновил курс валют - почем сегодня покупают и продают доллар

2018-10-10 15:46 291
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

На ликвидацию последствий ЧП на арсенале в Ичне потратят 100 миллионов гривен 2018-10-10 19:33 126
Полиция с радаром: как и где патрульные фиксируют превышение скорости 2018-10-10 17:32 414
Луценко подтвердил, что взрыв боеприпасов в Ичне произошел из-за диверсии 2018-10-10 16:27 300
Нацбанк обновил курс валют - почем сегодня покупают и продают доллар 2018-10-10 15:46 291

Лента

20:29 Порошенко подписал закон по обеспечению квартирами беженцев Донбасса
19:33 На ликвидацию последствий ЧП на арсенале в Ичне потратят 100 миллионов гривен
18:28 В США выяснили, что Трамп имел возможность манипулировать аудиторией соцсетей
17:32 Полиция с радаром: как и где патрульные фиксируют превышение скорости
16:27 Луценко подтвердил, что взрыв боеприпасов в Ичне произошел из-за диверсии
15:46 Нацбанк обновил курс валют - почем сегодня покупают и продают доллар
15:17 Вадим Новинский: Главное слово - диалог
фото 15:14 Взрыв гранаты в квартире помощника Луценко расследуют, как покушение
КАРТА 14:45 Ситуация в зоне ООС: На Донбассе снова погиб украинский солдат, есть раненные
КАРТА 14:13 Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет солнечно и тепло до +23°C