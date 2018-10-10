фото-видео Йоко Оно выпустила кавер-версию культовой песни The Beatles

2018-10-14 14:34 249

Знаменитая вдова участника группы The Beatles Джона Леннона Йоко Оно выпустила кавер-версию песни покойного мужа Imagine.

По ее словам, эта песня единственная, к которой она испытывала сильные переживания, ведь все люди в мире знают ее.

"Когда мы завершили создание, мы просто посмотрели друг на друга и сказали: "Неужели мы это сделали", - вспомнила Йоко Оно момент, который произошел почти 47 лет назад.

Певица также предположила, что Леннон одобрил бы ее кавер. Композицию Йоко Оно приурочила ко дню рождения Леннона (9 октября).

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