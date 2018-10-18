Политика Путин считает, что к трагедии в Керчи привела глобализация и интернет

2018-10-18 16:56 117

Президент России Владимир Путин считает, что к стрельбе в школе в оккупированной Керчи привела, в том числе, глобализация через интернет.

Об этом он сказал на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Это, в том числе, судя по всему, результат глобализации. В соцсетях, в интернете целые сообщества созданы... Молодые люди с неустойчивой психикой псевдогероев для себя создают. Это значит, что мы плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире", – сказал президент России.

Он также добавил, что молодежь "хватает этот суррогат героизма", потому что для нее не создают "нужного, интересного и полезного контента".

Российское следствие установило, что 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в колледже, кроме того был взрыв и позже в вещах Влада нашли взрывчатку.

Росляков, по версии российских следователей, после стрельбы по людям покончил с собой.

За несколько дней до нападения он закупил патронов к охотничьему ружью.

Утром 18 октября "правительство" аннексированного Россией Крыма опубликовало официальный список погибших из 20 человек.

Позже число погибших возросло до 21 человека.