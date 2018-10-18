Экономика Какой будет гривна до конца года - прогноз главы Совета НБУ

2018-10-18 17:24 105

Положительные и отрицательные факторы, которые влияют на курс гривны, до конца текущего года будут взаимно компенсированы. Об этом глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал на своей странице в Facebook.

"Если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственных расходов в декабре, а также при отсутствии потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках, в следующий год мы можем войти со стабильной ситуацией на валютном рынке", - написал он.

Данилишин также назвал основные факторы, которые будут влиять на курс гривны до конца года. Среди прочего он отметил цены на основные экспортные товары (сельхозпродукты, минудобрения и продукция черной металлургии), цены на основную импортную продукцию (энергоносители и потребительские товары для населения), а также перспективы получения очередного транша кредита от МВФ и платежи по госдолгу.

"Согласно данным Минфина, платежи по внешнему долгу в четвертом квартале должны составить 17,25 млрд гривен или около 616 млн долларов (из них 429 млн долларов - погашение кредитов МВФ). Этот фактор, наряду с неопределенностью относительно получения очередного транша кредита от МВФ, наиболее тревожный", - подчеркнул глава Совета НБУ.

Как отметил Данилишин, курсовые колебания гривны, которые наблюдаются в этом году, не столь велики, как это происходит с валютами многих развивающихся стран. По его мнению, потенциал сезонного ослабления гривны, которое в 2018 году сместилось с типового периода сентябрь-октябрь на июль-сентябрь, "вероятно, исчерпан".