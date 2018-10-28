Спорт Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой

2018-10-28 12:00 183

 

Украинский боксер Сергей Деревянченко не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса в среднем весе. Наш соотечественник в Нью-Йорке раздельным решением судей уступил американцу Дэниелу Джейкобсу - 112:115, 114:113, 112:115.

Бой начался невероятно активно. Уже в первом раунде украинец побывал в нокдауне, однако сумел подняться и продолжить поединок.

Сергей много шел вперед, пытаясь устроить размен с соперником, но американец умело уходил из-под атак украинца. При этом Джейкобс постоянно вязал нашего соотечественника по рукам.

В середине боя украинец здорово зацепил оппонента эффектной двойкой, но добить Дэниеля не сумел. Ближе к концу боя украинцу перестало хватать свежести, а вот его оппонент смотрелся очень легко.

В итоге Джейкобс одержал победу и завоевал вакантный титул чемпиона IBF. Для Деревянченко поражение стало первым в профессиональной карьере.

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