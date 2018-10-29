Политика Суд обязал НАБУ завести уголовное дело против Яценюка за коррупцию, отмывание денег и растраты

2018-10-29 15:14 273

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в отношении бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко.

В суде заявитель отметил, что НАБУ ранее отказалось открыть соответствующее уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился с жалобой в суд.

Суд удовлетворил его иск и обязал начать расследование в отношении Яценюка, Петренко, а также одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря Министерства юстиции.

Суд обязал НАБУ открыть производство по статьям 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 366 (Служебный подлог) и 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса.

Обстоятельства возможных преступлений чиновников не указываются.

Напомним, Арсений Яценюк возглавлял правительство Украины с 27 февраля 2014 года по 14 апреля 2016 года, запомнился благодаря своим заявлениям о том, что он - самый экономный премьер в истории страны, а также благодаря так называемому проекту "Стена Яценюка", который обошелся стране в огромную сумму, однако так и не стал надежным барьером на границе с Россией.