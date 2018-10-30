Экономика Дефицит госбюджета - в Казне Украины уже не хватает почти 7,5 миллиардов

2018-10-31 11:12 102

В первые девять месяцев 2018 года дефицит государственного бюджета Украины составил 7,3 млрд грн.

По данным агентства Интерфакс Украина, за указанный период дефицит общего фонда за указанный период составил 11,3 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с профицитом 4 млрд грн.

Заимствования за девять месяцев текущего года составили 141,1 млрд грн при запланированных 226,4 мрд грн, погашения - 152,6 млрд грн при плане - 175,7 млрд грн.

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Поступления от приватизации составили 77,3 млн грн при запланированных 21,3 млрд грн.

Сводный бюджет Украины за девять месяцев 2018 года выполнен с профицитом 14,5 млрд грн, в том числе по общему фонду - 45 млрд грн.

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Местные бюджеты за девять месяцев сведены с профицитом 21,8 млрд грн, указывает ГКСУ.