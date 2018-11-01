Украина Курс валют на 1 ноября: сегодня доллар и евро немного подешевели

2018-11-01 12:43 147

Нацбанк Украины обновил курсы основных валют. На сегодня установлен курс доллара на уровне 28,11 грн.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, доллар и евро продолжаютнемного дешеветь. По сравнению с курсом предыдущего рабочего дня, стоимость доллара снизилась на 5 копеек.

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Евро подешевел на 20 копеек и составил 31,82 грн.

Российский рубль остался неизменным и составляет 0,428 грн.

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