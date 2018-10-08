Экономика Денег больше нет - украинцы перестали покупать дорожающий доллар и сдают последние сбережения

2018-10-14 11:06 195

Граждане Украины существенно сократили объемы продажи и покупки валюты на наличном рынке. Как свидетельствуют данные Нацбанка, население за месяц продало более чем на 200 миллионов долларов больше, чем купило. Эксперты говорят, тотальное повышение тарифов и цен вынуждает граждан избавляться от своих накоплений, которые украинцы привыкли хранить в валюте.

В сентябре население Украины существенно сократило объемы продажи и покупки валюты на наличном рынке.

По данным НБУ, в целом банки продали в долларовом эквиваленте 748,7 млн, в том числе $573,7 млн, и выкупили в долларовом эквиваленте 964,1 млн, в том числе $702,9 млн.

Таким образом объем покупки банками наличной иностранной валюты превысил объем продажи на $215,4 млн в эквиваленте.

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Напомним, в августе объем продаж валюты населению превысил покупку в долларовом эквиваленте на 46 млн. Тогда украинцы купили валюту на 1,045 млрд долларов.

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В целом с начала года сальдо операций с наличной иностранной валютой в долларовом эквиваленте составило 1,539 млрд, в том числе банки продали валюту на $6,741 млрд (в эквиваленте) и купили на $8,28 млрд (в эквиваленте).

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